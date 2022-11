Magneetvisser John vist opnieuw granaten uit de gracht: "Meteen foute boel"

Magneetvisser John Vleers heeft opnieuw een explosieve lading uit de Amsterdamse grachten gevist. Vanmorgen gooide hij zijn magneet in het Westelijke Marktkanaal bij de Jan van Galenstraat en haalde binnen een paar minuten twee handgranaten boven water.

Al bij de eerste gooi die John vanmorgen deed, had hij beet: "Ik had meteen de hendel van een granaat aan m'n magneet. 'Foute boel', dacht ik gelijk. Toen ben ik nog een keer gaan gooien en haalde ik een handgranaat naar boven", vertelt hij.

Een paar worpen later haalt John een handgranaat naar boven met de ontsteking er nog in. "Ik heb meteen de politie gebeld. Die waren hier redelijk snel. Later kwam de EOD en die hebben de handgranaten meegenomen."

Met vondsten als deze is magneetvisser John Vleers inmiddels een bekende geworden bij de politie. Vorig jaar viste hij met zijn magneet tientallen wapens op. "Met de 50 wapens die ik heb gevonden, zijn er 18 misdaden opgelost", vertelde hij destijds trots.