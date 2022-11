Mannen bekogelen demonstranten met eieren tijdens Sinterklaasintocht Zaandam

Tijdens de Sinterklaasintocht in Zaandam zijn vanmiddag twee mannen aangehouden, nadat zij eieren tegen anti-Zwarte Piet-demonstranten hebben gegooid. Een woordvoerder van de politie vertelt aan NH Nieuws dat er inmiddels een onderzoek loopt tegen de mannen.

Vorige week was het ook al raak. Toen werd de actiegroep in Westzaan tijdens de Sinterklaasintocht met tientallen eieren bekogeld. Ook werd het demonstratievak van tevoren met mest besmeurd.

Een woordvoerder van de actiegroep 'Zaankanters tegen Racisme' laat weten dat twee onbekende mannen eieren richting hen gooide. Volgens de actiegroep was de politie er snel bij en hadden zij de situatie onder controle.

Gisteren werd al bekend dat de gemeente Zaanstad de anti-Zwarte Piet-demonstranten verbood megafoons te gebruiken tijdens het Sinterklaasfeest op de Burcht in Zaandam. Het zou mogelijk tot een 'grillige sfeer' kunnen leiden.

"We zagen afro pruiken en rode lippen; overduidelijk een racistische karikatuur"

Ongeveer 70 demonstranten protesteerden vanmiddag in het daarvoor bestemde demonstratievak. Ze waren het niet eens met het uiterlijk van de pieten. "We zagen afro pruiken en rode lippen; overduidelijk een racistische karikatuur", vertelt de woordvoerder van de actiegroep. Desondanks staan er geen (grote) vervolgdemonstraties op de planning. Maar, zo vervolgt zij, 'we sluiten ze ook niet uit'.

De voorzitter van het Sinterklaascomité Zaandam laat weten een fantastische dag te hebben gehad. "Ondanks het koude weer hebben we een onvergetelijke optocht gehad." Sinterklaas en de pieten werden door veel kinderen en hun ouders vanaf de kade toegezwaaid. "Met een heel goed gevoel gaan we de aankomende Sinterklaasperiode tegemoet."