Halsema wil het 750-jarig bestaan van Amsterdam in de hele regio vieren

Amsterdamse vlaggen die wapperen in de straten van Hoofddorp tot aan Blaricum en bijvoorbeeld Lelystad? De hoofdstad wil graag dat het feest van Amsterdam 750 jaar in de hele metropool wordt gevierd. Sterker nog, de verjaardag op 27 oktober 2025 moet een viering zijn voor en door alle Amsterdammers, waar ook ter wereld, en iedereen die een band met de jarige heeft.

Burgemeester Femke Halsema heeft de overige 29 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland gevraagd de verjaardag over minder dan drie jaar actief mee te vieren. Een verjaardag met potentieel 2,5 miljoen gasten. "Het is het idee dat het een feest van de hele metropool wordt. We zijn daarbij op zoek naar een actieve bijdrage vanuit de regio en de verschillende gemeenten. Er zijn veel activiteiten denkbaar, waarbij de metropool ook heel goed zichtbaar kan maken wat zij is en wat hen bindt", zei ze onlangs in een vergadering met de collega's in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

'Wij leggen niets op'

Het is een uitnodiging aan iedereen en iedere gemeente die een band heeft met de jarige. Natuurlijk zijn er ook mensen die helemaal niets met de hoofdstad hebben, zij kunnen de uitnodiging negeren.

En Amsterdam beseft dat het ook ervaren kan worden als een stapje te ver van een overheersende stad in het metropoolgebied. Want hebben andere steden niet hun eigen verjaardag? Zo waren er in Weesp, net gefuseerd met Amsterdam, kritische geluiden op de laatste verjaardag een paar weken geleden toen de Amsterdamse vlag uithing bij het gemeentehuis.

De burgemeester laat weten met die gevoelens rekening te houden: zo is het niet de bedoeling dat Amsterdam bepaalt of en waar de feesten worden gehouden. Het moet meer worden gezien als een vrijblijvend verzoek. "We leggen daarbij natuurlijk niets op aan andere gemeenten. Zij hoeven de Amsterdamse vlag niet uit te hangen in 2025", zegt Elisabeth Jepma namens de gemeente. "Maar het mag natuurlijk wel."

Duidelijke band met Amsterdam

Wel bestaat het vermoeden dat het gevoel van 750 jaar Amsterdam niet zal stoppen bij de ring A10. "Het is een viering voor iedereen die een band heeft met Amsterdam: inwoners van de stad, de regio, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd", vertelt Jepma. "De meeste Amsterdammers buiten de stadsgrenzen wonen in de praktijk veelal in de metropoolregio. Het is dan ook een viering waarbij we de regio rondom de stad graag betrekken. Initiatieven zijn uiteraard welkom, mits ze een duidelijke band hebben met Amsterdam."

Hoe de andere gemeenten enthousiast worden gemaakt, is nog niet bekend. Wel dat er al aanmeldingen zijn van buiten de stad. Maar concreter wordt het nog niet. Meer details over hoe en wat worden voor de zomer van later bekendgemaakt. Binnenkort geeft Halsema een presentatie over de viering aan de omliggende gemeenten.