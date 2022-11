Het loopt storm bij Leger des Heils Den Helder door kou en geldtekort

Het Leger des Heils in Den Helder heeft het drukker dan ooit. Nadat ze gehoor hebben gegeven aan een landelijke oproep om langer open te blijven, komen er twee keer zoveel bezoekers dan daarvoor. Dat heeft te maken met de hoge inflatie en energierekeningen waardoor mensen in financiële nood komen.

In plaats van 6 ochtenden per week, is de locatie sinds 7 november nu de hele week van 9 uur 's ochtends tot 20.30 's avonds geopend. En sinds die dag zijn de bezoekersaantallen omhoog geschoten: "We hebben nu zo'n 60 bezoekers per dag, daarvoor was dat zo rond de 30", laat korpsofficier Sandra Mostert weten.

En om die drukte aan te kunnen, zijn er ook fors meer vrijwilligers nodig. En dat is gelukt: "We hebben de afgelopen tijd 25 vrijwilligers extra gekregen. Dat is echt een hele goede score!", aldus Sandra. "Op onze oproep kwam meteen veel reactie, iedereen wil zo zijn steentje bij kunnen dragen. Maar één of twee van onze in totaal 30 vrijwilligers is zelf ook gast."

Van zowel de vrijwilligers als de gasten hoort ze positieve geluiden over de verlengde openingstijden: "Mensen zijn blij dat ze iets kunnen bijdragen en bezoekers dat ze niet in de kou over straat hoeven zwerven."

Niet alleen voor daklozen

Mostert benadrukt dat de ruimte niet alleen geopend is voor daklozen, maar ook voor mensen die eerder niet zo snel een beroep op het Leger des Heils zouden doen. "We zien dat deze mensen ons nog niet zo goed weten te vinden, daar zit toch nog wel wat schaamte. Maar dat hoeft helemaal niet, het kan iedereen overkomen en iedereen is hier welkom."

Den Helder is niet de enige locatie die langer open is. Ook in Amsterdam is het Leger des Heils langer geopend. Ook bibliotheken en buurthuizen doen mee.