Zaandam wil 'grimmige sfeer' voorkomen tijdens Sinterklaasfeest en verbiedt megafoons

Zaterdagmiddag komt Sinterklaas met zijn pieten naar de Burcht in Zaandam. De pieten zijn een mix zijn van roetveeg- en bruinepieten en daar demonstreert Zaankanters Tegen Racisme tegen. "Het is onrechtmatig om megafoons en versterkt geluid te verbieden tijdens een demonstratie. Dit is een directe inperking van het demonstratierecht," laat actiegroep Zaankanters Tegen Racisme weten.

Wel in Westzaan

Een week geleden demonstreerden zij in Westzaan met megafoons. Volgens Zaanstad komt dat de feeststemming niet ten goede en zou er een "grimmige sfeer" kunnen ontstaan.

"Om ervoor te zorgen dat ook de aanwezige kinderen de geluiden van het podium kunnen horen, hebben we in onze voorwaarden opgenomen dat er geen megafoons mogen worden gebruikt. Daarnaast schatten we in dat megafoons risico’s van verstoring van de openbare orde met zich meebrengen.", laat de gemeente in een verklaring weten.