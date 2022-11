Alleen in Landsmeer maken ze er in de cafés een echt Oranjefeestje van het WK

De WK-gekte laat op zich wachten, maar toch probeert menig kroegbaas er wel een feestje van te maken. Vooral in Landsmeer wordt het uitbundig gevierd. Bij De Driesprong hebben ze live-muziek bij de wedstrijden van het Nederlands elftal. In restaurant De Zuyd hangen ze speciaal vier schermen op en De Goede Stek kleurt Oranje. Maar in Purmerend rond de Koemarkt zijn de meest cafés meer in kerst- dan in Oranjesfeer. "Het is ieder voor zich", zegt Arwin Versteyne van café Brasa. "Bovendien is heel veel horeca dicht op maandag."

Ook Teasers, in hartje Zaandam, is normaal op maandag dicht. "We gaan nu speciaal voor de wedstrijd van Nederland maandagmiddag open", zegt een barmedewerker. "We zijn nu in dubio of we de boel gaan versieren. We zijn al helemaal in de kerstversiering en hebben eigenlijk over Oranje niet nagedacht." Hij hoopt dat het enthousiasme zal toenemen als Nederland het een beetje goed doet op het WK.

Verdienen

Bij café Sman in Wormerveer maken ze er niet iets groots van. "Ik zet een groot scherm op en verder niets", zegt eigenaar Denny Pickkers. The Black Smith in Zaandam zet niet eens de tv aan.

De Juffer, ook Zaandam, pakt wél uit met een groot scherm. "Ik hoop er toch wel wat aan te verdienen", zegt eigenaar Sidney Swart, die de boel vlak voor de wedstrijd maandag een beetje oranje gaat versieren. Hij heeft er geen moment aan getwijfeld om de WK-wedstrijden van Nederland niet uit te zenden. "De KNVB en allerlei sponsoren gaan gewoon naar Qatar, dus waarom zou ik dan de boel moeten boycotten?!" Het is de mening van veel kroegbazen.

Jaap Goede van De Goede Stek hoopt op een mooi WK voor Nederland. "Als we de finale halen op 18 december dan hebben we 6 prachtige wedstrijden. Dan kan ik eindelijk na corona weer eens wat verdienen."