West-Friese kroegbazen kijken met gemengde gevoelens naar WK: "Het leeft minder"

Het WK voetbal uitzenden in de kroeg of deze keer toch maar niet? Het is een dilemma waar veel West-Friese kroegbazen de afgelopen weken, voorafgaand aan het prestigieuze voetbaltoernooi, mee worstelen. "We hebben het café maar minder uitbundig versierd dan voorgaande jaren, maar we zenden het wel uit."

Vanmiddag speelt het Nederlands elftal om 17.00 uur zijn eerste WK-wedstrijd tegen Senegal, maar van een ware Oranjekoorts is nog niet te spreken volgens deze West-Friese kroegbazen: "Je merkt wel dat het minder leeft", ziet horecabaas Lydia de Jong van Café Dijk 82 uit Enkhuizen. De Jong denkt dat de Oranjekoorts minder is vanwege de uitzendtijden.

"Veel van de wedstrijden beginnen onder werktijd, dus dan zijn mensen er veel minder mee bezig", verwacht ze. Ook Sebastiaan Redeker van café De Werf uit Hauwert ziet dat dit WK anders is dan voorgaande edities. "Het leef echt anders", vertelt de kroegbaas. "Dat komt doordat het in de winter gehouden wordt. Normaal gesproken kijk je met een biertje op het zonnige terras, maar dat zit er dit jaar niet in." Daarnaast vindt Redeker de timing van het WK alles behalve ideaal. "Sinterklaas staat om de hoek en daarna is het alweer bijna kerst", zegt hij daarover. "Tussendoor wordt gevoelsmatig het WK in Qatar er nog even tussendoor gepropt." Hebben jullie getwijfeld om het uit te zenden? "Er hangt natuurlijk een apart luchtje om die werknemers heen die de stadions voor het WK hebben gebouwd", erkent kroegbaas Elle Mol van De Harmonie uit Blokker. Toch twijfelde Mol niet om de wedstrijden in zijn café uit te zenden. "Ik vind dat de KNVB daar iets van moet vinden en niet wij", stelt Mol. "Wij hebben te maken met gasten die het Nederlands elftal willen kijken. Wij staan achter onze eigen elftal, maar we zullen het minder uitbundig doen."

Lydia de Jong van Café Dijk 82, twijfelde vooraf serieus of ze het WK zou uitzenden in haar kroeg. "Aan de bar werd mij meermaals gevraag: Hoe sta jij erin?", vertelt De Jong. "Er zit natuurlijk een nare bijsmaak aan en daarom heb ik besloten om de tent minder te versieren als normaal. Voor de mensen die gewoon willen kijken zenden we het uit, maar het zal geen groots feest worden zoals voorgaande jaren."

Gevoel moet groeien Ondanks de gemengde gevoelens hoopt Sebastiaan Redeker dat het Oranje-gevoel er langszaam alsnog in begint de kruipen bij de West-Friezen. "Vanmiddag kan je mooi vanuit je werk door naar de kroeg en kijk je met een bordje op schoot de wedstrijd", lacht de kroegbaas, die zelf niet twijfelde om het uit te zenden. "Als we een rondje doorgaan verwacht ik toch dat we er allemaal bij willen zijn", gokt de kroegbaas. "Wij kijken voor de sport en niet voor de politiek."