De Peiling: ik recycle mijn oude mobiele telefoon

Heb jij ook nog ergens in huis een oude, verstofte mobiele telefoon liggen? Dan ben je niet de enige! Ruim de helft van de Nederlanders boven de 16 jaar geeft aan oude mobieltjes thuis te bewaren. En dat terwijl het eigenlijk beter is om die te recyclen. Hoe zit dat bij jou, verdwijnt jouw oude mobieltje ergens in een la of zorg jij ervoor dat 'ie een tweede leven krijgt?

Ruim de helft van de Nederlanders geeft aan oude mobieltjes of smartphones thuis te bewaren. Ongeveer een kwart heeft het oude apparaat verkocht of weggegeven en maar 13 procent leverde het in voor recycling. Een klein gedeelte gooit zelfs zijn oude telefoon gewoon in de prullenbak: zo'n 2 procent. Van iedereen, recyclen de 65-plussers het vaakst.

22 procent van de 65-plussers zegt hun oude mobieltjes ingeleverd te hebben voor recycling, tegenover 11 procent van de mensen jonger dan 65 jaar.





Voor grotere apparaten, zoals oude pc’s, gelden weer andere cijfers. Die worden vaker aangeboden voor recycling: 36 procent deed dat in 2022. Minder dan een kwart (23 procent) bewaart ze thuis en 18 procent verkoopt ze of geeft ze weg.

Milieu