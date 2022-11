In de 'pakjes-kast' van Krista ligt voor ieder kind een cadeau van Sint

Het begon met één kast in de voortuin met gratis menstruatieproducten, daar kwam de weggeef-kast enkele weken geleden naast te staan. Nu staan er meerdere kratten, tafels en kasten, overdekt met party-tent en al. "Die heb ik van een buurman geleend. We bouwen alles 's morgens op, en 's avonds gaat het weer naar binnen."

Zo ook vandaag. Ouders die het niet breed hebben, mogen één cadeau komen uitzoeken. Dat wordt vervolgens ook nog ingepakt, mochten ze dat willen. "Mensen mogen zelf een cadeautje kiezen. Of even aanbellen als ze willen dat het ingepakt wordt", zegt Krista Leussink.

De pakjes-kast is vandaag open tussen 10:00 en 17:00 uur. Ouders mogen namens de sint een cadeau komen uitzoeken. De cadeau-kast is te vinden op de Parelgras 34 in Wognum.

De schrijnende verhalen die ze in het nieuws hoort, gaan haar aan het hart. "Ik weet zelf ook dat als je minder hebt, en iemand kan wat voor je doen. Dat dat fijn is. Daarom doe ik dit."

In tijden van crisis die ieders portemonnee raakt, staan er inwoners op die belangeloos zich inzetten voor de ander. Deze West-Friese Weldoeners verdienen de aandacht. Ben jij of ken jij iemand die een mooi initiatief heeft? Laat het aan ons weten en mail naar: [email protected]

