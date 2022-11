Trimbos: relatief veel xtc-incidenten onder jonge gebruikers na comeback uitgaansleven

Het aantal acute gezondheidsincidenten na drugsgebruik is sinds de heropening van het uitgaansleven in de zomer en najaar van 2021 toegenomen. Volgens kennisinstituut Trimbos waren er opvallend veel xtc-incidenten op feesten.

Dat blijkt uit de factsheet 2021 van de Monitor Drugsincidenten. Het aantal incidenten tijdens de lockdowns af, maar inmiddels zijn de drugsincidenten in het uitgaansleven weer terug. "Tussen juli en november 2021 heropenden nachthoreca en -clubs hun deuren en gingen evenementen weer door. Daarmee kwamen de drugsincidenten in het uitgaansleven terug", aldus het Trimbos.

Volgens het kennisinstituut waren er in de zomer en najaar van 2021 opvallend veel xtc-incidenten op feesten: in twee derde van alle gemelde incidenten hadden patiënten xtc gebruikt. Dat is meer dan voor de coronapandemie, toen ruim de helft van de incidenten op feesten xtc-gerelateerd waren.

Het afgelopen jaar waren het vooral incidenten onder jonge en ervaren gebruikers van zo'n 18 tot 21 jaar. Het is volgens het Trimbos aannemelijk dat zij voor het eerst xtc gebruikten na de coronamaatregelen. Verder waren xtc-patiënten in alle leeftijdsgroepen na de heropening van het uitgaansleven relatief zwaarder onder invloed dan voor de pandemie. "Mogelijk is dit het gevolg van een toename in risicovol xtc-gebruik."

Ook nam het aantal incidenten met 3/4-MMC, lachgas en ketamine het afgelopen jaar toe.