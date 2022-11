Chagrijn over plannen voor uitbreiden betaald parkeren: "Het is al crisis en dan komt dit erbij"

Gratis je auto parkeren in de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West of Zuidoost zit er binnenkort niet meer in. Het stadsbestuur wil het betaald parkeren in deze gebieden namelijk flink uitbreiden. Volgens wethouder Van der Horst zal de parkeerdruk en de daar bijhorende overlast hierdoor afnemen, maar bewoners zijn sceptisch.

betaald - NH Nieuws

"Niet doen", reageert een bewoner uit Nieuw-West, waar parkeren nu nog gratis is. "Het kost handenvol geld en de mensen hebben al geen geld." Een automobiliste zegt het vervelend te vinden, hoewel ze wel begrijpt dat er hierdoor meer parkeerplekken vrijkomen. "Je betaalt sowieso al overal in Amsterdam en dan dit er nu ook nog bij?" In Zuidoost en in Nieuw-West wordt het gebied flink uitgebreid om de parkeerdruk te verminderen. In de huidige situatie zou negentig procent van de parkeerplekken in deze gebieden bezet zijn. Als de nieuwe plannen ingaan, zal in deze gebieden een uurtarief gerekend worden van 1.60 euro.

De toekomstige situatie in Nieuw-West

De huidige situatie in Nieuw-West Volgende

De plannen werden vandaag besproken in de commissie Mobiliteit en konden rekenen op kritiek vanuit DENK, die vreest voor mobiliteitsongelijkheid. "We hebben te maken met wijken als bijvoorbeeld De Eendracht, die al jaren wacht op een buslijn", verklaart raadsdlid Süleyman Koyuncu. "Door de enorme lastenverzwaringen worden juist deze mensen die afhankelijk zijn van een auto extra belast." Verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer) vindt dat het in de kwetsbare wijken juist belangrijk is dat auto's niet de grootste ruimte innemen. "En dat het veiliger wordt. Ook door de druk op de openbare ruimte af te laten nemen." "Het is al crisis, en dan komt ook dit erbij", reageert de automobilist uit Nieuw-West. Voor de gemeente leveren alle nieuwe parkeerplannen naar verwachting 35,7 miljoen euro per jaar op.

Quote "Op een gegeven moment is er geen ruimte meer voor alles en iedereen" melanie van der horst - wethouder

"Dat het erboven op komt begrijp ik heel goed", verklaart de wethouder. "Maar het is juist bedoeld om ervoor te zorgen dat de overlast voor bewoners uiteindelijk afneemt en we de openbare ruimte kunnen reguleren. Want het wordt steeds drukker, er gaat daar ook meer gebouwd worden, en op een gegeven moment is er geen ruimte meer voor alles en iedereen. We willen juist voor de bewoners daar, voor wie het bedoeld is om te parkeren, wel ruimte blijven bieden. Bewoners van Nieuw-West en Zuidoost kunnen tot en met 20 januari inspreken. Daarna worden de plannen voorgelegd aan de raad. Eind 2024 moeten de uitbreidingen ingaan.

Lees ook Parkeren wordt weer duurder: lees hier waar en met welke bedragen