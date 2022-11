Deel bewoners uitgebrande Amsterdamse containerwoningen ontevreden: 'De Key laat ons in de steek'

Anderhalve week geleden brandde een groot deel van het Amsterdamse Startblok Riekerhaven af. De 27-jarige verdachte, bewoner van het pand, zit nog vast. Medebewoners zeggen dat hij last had van psychische problemen. Zij waarschuwden De Key al langer voor onveilige situaties in de containerwoningen. De wooncorporatie greep niet in.

De eerste twee jaar was het pand in beheer bij jongerenhuisvester Socius, omdat De Key het project niet kon begeleiden. Socius werkte met een zelfbeheerconcept, vertelt Pim Koot, oud-bestuurslid van Socius. "Het idee was dat alles dat door bewoners gedaan kan worden, ook door bewoners gedaan wordt."

En dat terwijl het project ooit zo idealistisch begon: 565 jongeren, waarvan de helft statushouder, werden in 2016 samen gehuisvest in containerwoningen, vlakbij de ring in Amsterdam Nieuw-West.

"Als ik De Key bel zeggen ze altijd: 'We kunnen niets doen, wat moeten we doen?'"

Waha, bewoonster van blok 5, voelt zich niet veilig op het Startblok. Vorige week sliep zij bij een vriendin in een ander blok, toen een buurman om twee uur ’s nachts zijn spullen uit het raam gooide. "Mijn vriendin zei dat hij dat vaker deed, maar ik was heel bang. Als ik De Key bel zeggen ze altijd: 'We kunnen niets doen, wat moeten we doen?' Dan denk ik: die mensen moeten hier gewoon niet wonen."

Felix herkent de ervaringen van Waha. "Mijn buurman had een tijd geleden last van psychotische klachten. Hij deed dingen die moeilijk te begrijpen waren, zoals wasgoed stelen, en wij voelden ons als buren niet fijn. Ik wilde dat er hulp kwam voor hem, maar ik werd van het kastje naar de muur gestuurd."

Niet iedereen op het Startblok voelt zich onveilig. Isa, bewoner van blok 5, woont met veel plezier op Riekerhaven. "Ik heb fijne mensen ontmoet en de sfeer is altijd vriendelijk. Als er geluidsoverlast is, dan vraag je gewoon of het wat stiller kan en dan los je het samen op."

Dicht op zitten

Riekerhaven was het eerste project waar op zulke grote schaal jongeren en statushouders van dezelfde leeftijd samen werden gehuisvest, vertelt Pim Koot. "Bij andere projecten was de verdeling één statushouder tussen tien anderen. In 2016 zochten veel mensen een huis waardoor de schaal werd verhoogd. Het is mogelijk maar dan moet je er wel echt dicht op zitten als beheerder."

Volgens Romy doet De Key dat onvoldoende. Zij woont sinds het begin op Riekerhaven en is als zelfbeheerder het aanspreekpunt voor 500 bewoners. Zij hoort het als de wasmachine kapot is, maar ook als iemand door psychische problemen overlast voor anderen veroorzaakt. "Het pijnlijke is dat de zelfbeheerders de verantwoordelijkheid krijgen voor problematiek die eigenlijk voor De Key, de hulpverlening of de politie bedoeld is."

Riekerhaven is niet het enige Startblok met deze problemen. In Stek Oost wonen 125 studenten en 125 statushouders en ook daar kreeg de woningcorporatie Stadsgenoot de situatie niet onder controle. Bewoners voelden zich onveilig en er was onvoldoende structurele hulp.

Wasmachine

Volgens de meeste bewoners is een ander groot probleem op Riekerhaven het gebrek aan onderhoud. Waha vertelt dat er altijd wel wat kapot is: "Geen warm water, geen verwarming of de wasmachine werkt maanden niet."

En dat zorgt volgens Romy voor spanningen. "Er wonen 500 mensen op Riekerhaven en niet iedereen weet wie waar verantwoordelijk voor is. Zo heeft elke gang twee 'gangmakers' die activiteiten organiseren en de gezamenlijke ruimtes schoon houden. Als er een keukenkastje stuk is, worden bewoners boos op hen, terwijl zij daar eigenlijk niet verantwoordelijk voor zijn."

Politie

De eerste paar jaar konden bewoners bij calamiteiten nog een noodtelefoon bellen. Drie jaar geleden schafte De Key die noodtelefoon af. "Ons werd verteld dat we beter de politie konden bellen maar ik vind dat niet prettig," aldus Romy.