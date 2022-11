Peter R. de Vries Foundation: 100.000 euro voor gouden tip in moordzaak Rosleny

Ook is er 25.000 euro beschikbaar gesteld voor de tip die leidt naar de identificatie van de op camerabeelden vastgelegde fietser. Om aanspraak te maken op (een van) deze bedragen dient de gouden tip voor 17 mei 2023 bij de Foundation te zijn binnengekomen.

17 november 2016

Vandaag zes jaar geleden vertrekt Rosleny rond 8.00 uur van huis om haar dochter naar de Lotusschool, aan het Holendrechtplein, te brengen. Op datzelfde moment verschijnt er een fietser in beeld bij het viaduct van de Holendrechtdreef. Dit is vlakbij de Vomar. De fietser lijkt vanaf het Ochtenhof aan te komen fietsen. Nadat Rosleny haar dochter heeft weggebracht en onder het viaduct doorfietst, lijkt zij te worden gevolgd door de fietser in een regenpak, die daar eerder rondhing. Als Rosleny bij de brug aan het Maldenhof fietst, wordt zij beschoten. Het is dan ongeveer 8.15 uur. Reanimatie mag helaas niet meer baten. Zij sterft ter plekke.

Sindsdien was dit een van de zaken waar misdaadverslaggever Peter R. de Vries zich in vastbeet. De Peter R. de Vries Foundation gaat ermee door en is op zoek naar de gouden tip die leidt tot aanhouding en veroordeling van de dader.

Het politieonderzoek kan ook verder geholpen worden als de identiteit van de fietser kan worden vastgesteld. Deze fietser kan tenslotte de dader zijn of een hele belangrijke getuige. Daarom looft de Peter R. de Vries Foundation een extra 25.000 euro uit om de identiteit vast te stellen van deze persoon. Deze fietser, man of vrouw, is waarschijnlijk tussen de 170 cm en 185 cm. Droeg een regenjas met een witte en/of reflecterende streep op de schouders en reed op een damesfiets. Over de schouder is een tas te zien.