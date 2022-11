Statement of slingers? Sommige kroegen kiezen dit WK voor allebei

Een ouderwets oranjefeest? Of de boel boycotten? Veel kroegen en clubs staan tijdens het WK in Qatar, dat dit weekend begint, voor een dilemma. Veel uitbaters voelen het ongemak over de mensenrechtensituatie in het gastland, maar de horeca kan wat extra omzet prima gebruiken na de magere coronajaren. Twee Amsterdamse kroegen vertellen over hun afweging.

Argumenten om niet uit te zenden liggen deze editie voor de hand: de vele doden onder de arbeiders die de stadions bouwden, de mensenrechtensituatie in het Arabische land en dan is er natuurlijk nog het druilerige najaarsweer in eigen land. Niet echt feestelijke omstandigheden, al met al. Maar ja. De bal rolt toch wel en als je niet uitzendt kijken ze wel thuis of bij een andere kroeg. Van de circa vijftig kroegbazen die AT5 sprak, kiest geen één kroeg voor een boycot van het WK. Behalve Checkpoint Charlie in de Staatsliedenbuurt - maar die zonden het WK en EK in het verleden sowieso al niet uit. Ongemak "We hebben het wel over zo'n boycot gehad", vertelt Joris Houtman van Café Brecht. Het was één van de drie opties die op tafel lagen. Een tweede optie: gewoon uitzenden zoals gebruikelijk.

"Uiteindelijk kozen we voor een tussenoplossing. Voor elke bezoeker dragen we 1 euro af aan de FNV." De vakbond gebruikt het geld voor het versterken van de positie van arbeiders in Qatar.

Quote "Een lege kroeg heeft ook niemand wat aan" Joris houtman, café brecht

Maar uitzenden of niet, écht leven doet het WK nog niet in het café aan de Weteringschans. "Dat voelt iedereen geloof ik wel", zegt Houtman. "Er is zo'n ongemak over de situatie daar. Maar een lege kroeg: tsja, daar heeft ook niemand wat aan." Amnesty Bij club Westerunie keken ze voorgaande toernooien de wedstrijden vaak buiten op het terras. Deze editie wordt Oranje binnen gevolgd. "Net zoals we al deden bij wedstrijden van Ajax", vertelt Bart Elshof. Ook hij voelt hoe het dit toernooi wringt. "Wij hebben daarom contact opgenomen met Amnesty. Elke gast betaalt 5 euro voor een toegangskaartje, dat rechtstreeks naar Amnesty International gaat." Een prima oplossing, vindt Elshof. Ook hangt hij posters van Amnesty, met QR codes die bezoekers naar meer informatie leidt over de mensenrechtensituatie. Dus laat de oranjekoorts nou maar oplopen. Houtman hoopt ook op Duits succes: traditioneel komen er in zijn biercafé ook veel Duitsers kijken. Ook hun groepswedstrijden staan dan op het programma. Elshof weet zeker dat het Nederlands elftal ver gaat komen. "Sowieso heb ik vertrouwen in Van Gaal. Al zou het me wel goed uitkomen als Nederland tweede wordt in de poule. December staat al vol met kerstborrels en feestjes en als we tweede worden passen de wedstrijden in de volgende ronde net wat lekkerder in onze agenda."