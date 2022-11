Staking in zorg- en leerlingenvervoer voor betere cao in regio Alkmaar

Chauffeurs van Regiotaxi Noord-Kennemerland/Munckhof houden vandaag estafettestakingen in het zorg- en leerlingenvervoer. Reizigers van regio Alkmaar moeten rekening houden met uitval van ritten. "We zien geen andere mogelijkheid dan het werk neer te leggen."

In meerdere regio's worden op vrijdag 18 november estafettestakingen gehouden in het zorg- en leerlingenvervoer. Om de impact voor de kwetsbare groep passagiers 'zo klein mogelijk' te houden, zijn de stakingen beperkt tot vier bedrijven, waar Munckhof er één van is.

De Regiotaxi Noord-Kennemerland rijdt 7 dagen per week, tussen 07.00 en 24.00 uur. Dit vervoer wordt georganiseerd door Munckhof, die is gespecialiseerd in personenvervoer voor de zorgsector in Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk & Waard, Heiloo en Uitgeest. "De chauffeurs weten als geen ander wat dit betekent voor de passagiers, maar zien geen andere uitweg dan het werk neer te leggen."

Als de cao-eisen niet worden toegezegd, dreigen FNV-leden dreigen met meer stakingen in de aankomende week. "Een goede cao is absoluut nodig voor een gezonde sector. Zo blijven er ook in de toekomst gedreven chauffeurs over om de passagiers naar school, ziekenhuis en dagbesteding te rijden."