Tóch Sinterklaasfeest voor 520 kinderen dankzij 4.000 cadeaus Kinderkledingbank

Chocoladeletters, LEGO, heel veel schoencadeautjes en natuurlijk pepernoten. De Kinderkledingbank Hoorn is veranderd in een pakhuis, waar zo'n 4.000 cadeaus liggen opgeslagen. Bestemd voor 520 kinderen, zodat deze groep tóch een fijn Sinterklaasfeest kan vieren. "Het zijn er 520 teveel. Maar ieder kind dat we kunnen helpen, is er weer één."

Vandaag komt een eerste groep van zo'n 350 ouders, opa's en oma's langs om presentjes voor de (klein)kinderen uit te kiezen. "Het liefst gaan ze zelf naar de winkel om cadeautjes voor de kinderen of kleinkinderen te kopen, maar dat is voor veel mensen financieel niet haalbaar."

De kleding in de ruimte aan de Oude Veiling in Zwaag sneeuwt deze dagen onder. De 4.000 (!) Sinterklaascadeautjes voeren duidelijk de overhand. Samen met een groep trouwe vrijwilligers is Bianca dagelijks in touw om de kinderen een fijn familiefeest te bezorgen.

Tijdens het gesprek met Kinderkledingbank-vrijwilliger Bianca Hofmeijer komt een vrouw een tas afgeven. "Hier zitten 40 nieuwe knuffeltjes in. Kunnen jullie vast wel iets mee", zegt ze met een knipoog. Even later weer bezoek. Een man geeft een doos met bouwblokjes en een tas met knuffels af. "Het staat bij ons al jaren op zolder en zo maken we er kinderen gelukkig mee."

Oprichter Bianca Hofmeijer is al jaren de spil achter de Kinderkledingbank. "Met de stichting organiseren we al 15 jaar de Sinterklaasactie. Voor mij is dit het mooiste feest van het jaar en ik vind dat alle kinderen dit moeten kunnen vieren." Ze zag dit jaar een forse stijging als het gaat om aanmeldingen. "Vorig jaar zaten we op 340 kinderen, nu op 520."

Uit de enorme verzameling mogen zes cadeaus worden uitgezocht. "Dit doen de ouders, omdat zij de kinderen het best kennen. Op deze manier kunnen ook deze kinderen een fijn feest vieren, mét cadeautjes. En kunnen ze op school 'gewoon' vertellen wat ze hebben gekregen."

De cadeau's komen van alle kanten binnen. De Kinderkledingbank is geholpen door Stichting Sinterklaasactie West-Friesland en verder zetten bedrijven en particulieren zich belangeloos in. Bianca staat bij de hoek waar het LEGO ligt. "Het merendeel is afkomstig van iemand die met de eigen kinderen is gaan shoppen en het daarna hierheen heeft gebracht", weet Bianca. "Andere jaren waren we al blij met een klein doosje, maar nu hebben we het allernieuwste en ook echt grote dozen. Dat maakt het wel heel bijzonder."

Emotioneel

Bijzonder zijn ook vaak de reacties. Al lopen die flink uiteen, weet ze uit ervaring. "We geven de cadeaus mee en weten dus niet hoe de kinderen reageren. Er zijn ouders die bij het uitzoeken emotioneel worden en er zijn opa's en oma's die toch even opa en oma kunnen zijn voor hun kleinkinderen. Dat is geweldig voor die mensen."

Niet minder dan 520 kinderen staan dit jaar dus ingeschreven. Een bizar aantal, vindt ook Bianca. "Maar we zijn blij dat we ze kunnen helpen. Ieder kind is er één. Een wens voor volgend jaar? Dat het er 520 minder zijn."