Kerk te koop, en niet vanwege leegloop: Spaanstalige kerk groeit het gebouw uit

"Dankbaar", zo voelt voorganger Esteban Macchia zich. De kerk van evangelische gemeente Rios de Vida staat, zoals wel meer kerken, te koop. Maar waar andere kerken op de markt komen vanwege leegloop, is dat hier niet zo. Integendeel: tijdens de coronaperiode groeide de kerk in Den Helder zo hard, dat ze niet meer in hun gebouw passen.

De kerk en pastorie aan de Steengracht staan te koop - NH Nieuws

Het is op de maand af tien jaar geleden dat de gemeente in het kerkgebouw aan de Steengracht trok. De aangrenzende pastorie was eerst het woonhuis van voorganger Macchia en zijn gezin. Inmiddels zijn zij verhuisd en worden die kamers gebruikt voor bijbelstudies en kinderdiensten. Maar zelfs met die extra ruimte is de kerk nu te klein. "Ik ga het gebouw wel missen", zegt Macchia. Met hulp van de andere kerkgangers knapte hij door de jaren heen de kerk op. Ze ontdekten zelfs nog een extra ruimte achter de kerkzaal. "Die ruimte was volledig afgesloten, dus iemand heeft de muur verbroken en zo vonden we die kamer." Ze hebben er een logeerkamer van gemaakt. Bekijk hier hoe de kerk nu nog gebruikt wordt door de groeiende groep kerkgangers:

Wegens succes: kerk te koop - NH Nieuws / Else van der Steeg