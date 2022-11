Senegal of Nederland, Moussé Dramé maakt het niet uit: "Ik ben een blij mens, wie er ook wint"

Moussé Dramé voelt zich een gelukkig mens. Of Senegal nou de eerste wedstrijd op het WK wint of Nederland, hij zal in beide gevallen juichen. "Ik win altijd", zegt hij met een brede lach. En als het een gelijkspel wordt, vindt hij het ook prima. "Ik draag beide culturen met me mee en kan daardoor niet kiezen."

Met de Nederlandse vrouw die hij in Senegal ontmoette runt hij een muziekschool. Hij geeft percussielessen op verschillende plekken in de provincie, zoals in het Cultuurhuis in Heemskerk. Daar zijn op woensdagavond de klanken van de trommels al van verre te horen.

Moussé Dramé was pas vier jaar toen hij zijn eerste klappen op de djembé gaf, niet zo vreemd met ouders die muzikanten waren. "In Senegal klinkt de djembé overal", zegt hij. "Of het nou een bruiloft is, een geboorte,een begrafenis of zomaar een samenkomst van wat mensen; altijd wordt de djembé gespeeld. Daardoor draag ik het mee in mijn hart. Het plezier wat ik eraan beleef wil ik graag doorgeven aan de mensen hier. Je zou kunnen zeggen dat dat mijn missie is."

Nader tot elkaar

Speelde iedereen maar djembé. Dan zou de wereld er in zijn ogen een stuk beter uitzien. Djembé brengt mensen nader tot elkaar.

"Zie ze hier spelen! Niet iedereen kent elkaar even goed, maar spelend op de djembé begríjpen ze elkaar. Je ziet dat ze er energie van krijgen. Dat vind ik heerlijk om te zien." De uitslag van een voetbalwedstrijd is dan op slag onbelangrijk. Als was het dat in het geval van Moussé toch al. Het zal hem een zorg zijn. "Ik ben een blij mens." Hij wint immers toch wel.