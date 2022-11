Nabestaande brugdrama Zaandam reageert op nieuw ongeluk: ''Dit had niet mogen gebeuren''

De 28-jarige Patrick Wissink raakte afgelopen vrijdagavond zwaargewond nadat hij van De Prinsenbrug in Haarlem viel. Het nieuws sloeg in als een bom bij Wesley Fontijn. Hij verloor zijn moeder in 2015 op de Den Uylbrug in Zaandam.

De Prinsenbrug in Haarlem / Wesley Fontijn - Inter Visual Studio / NH Nieuws

Maandag bereikte het nieuws over dit ongeluk Wesley nadat iemand hem in het nieuwsbericht had getagd. ''Het is verschrikkelijk nieuws en alles komt weer naar boven,'' vertelt Fontijn. Hij is in complete shock, maar het verbaast hem niet dat dit nog kan gebeuren. ''De bruggen hadden allang veilig moeten zijn, maar daarvoor moeten gemeentes geld uittrekken.'' Om aandacht te vragen voor de onveiligheid van bruggen doet hij zijn verhaal. Ongeluk 2015 De Zaanse Marijke Fontijn (57) stapte op 6 februari 2015 op haar fiets om naar het zwembad De Slag te gaan. Daar zwom ze wekelijks en daarvoor fietste ze dus iedere week dezelfde route over de Den Uylbrug. Een gewone fietstocht met een dramatisch einde. Marijke fietste al op de brug toen zij het signaal voor het ophalen van de brug hoorde. Ze stopte, probeerde nog terug te gaan maar redde het niet meer om naar het vaste deel te komen. Ze probeerde zich vast te klampen aan de railing, maar viel naar beneden op een betonnen staander. Marijke overleed ter plekke. Tekst gaat verder onder de foto.

Marijke Fontijn - Foto: Wesley Fontijn

Onderzoek Wesley bleef na het ongeluk van zijn moeder zitten met vragen. Hoe kan dit gebeuren? En hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen? Jaren heeft hij onderzoek gedaan naar de veiligheid van bruggen in de Zaanstreek. Hij had daarbij een belangrijk doel voor ogen: herhaling moet worden voorkomen. Zijn bevindingen schreef hij op in een rapport waarbij hij ook duidelijk een veiligheidsadvies formuleerde. Dit rapport diende hij in bij de gemeente Zaanstad.

Quote ''De bruggen hadden allang veilig moeten zijn, maar daarvoor moeten gemeentes geld uittrekken'' wesley fontijn

Tevergeefs want in 2018 viel een ouder echtpaar van de Prins Bernahardbrug in Zaandam. Reden voor Wesley om nogmaals onderzoek te doen naar de veiligheid van bruggen. Hij stelde een nieuw rapport op in de hoop dat de uitkomst van dit onderzoek serieus zou worden opgepakt en dat herhaling daadwerkelijk zou worden voorkomen. In dat laatste rapport wat hij in 2019 uitbracht schreef hij: We kunnen de tijd niet terugdraaien, maar met het nemen van de juiste maatregelen kunnen we een voorschot nemen op een veilige toekomst. Tekst gaat verder onder de foto.

NH Nieuws

Veiligheidsmaatregelen bruggen Het incident van Patrick Wissink haalt oude wonden open. Toch verbaast het Wesley niet. ''Om de bruggen veiliger te maken moeten gemeentes geld uittrekken en dat gebeurt niet.'' Welsey heeft verschillende ideeën om bruggen veiliger te maken. ''Er moeten op zijn minst detectysystemen voor voetgangers, fietsers en auto's komen, zodat brugwachters een seintje krijgen als er zich iets op het beweegbare deel bevindt.'' Maar er is nog veel meer mis met de veiligheid van bruggen stelt Wesley. ''Het feit dat er geen noodknoppen zijn en er geen spreekverbinding is, dat hoort gewoon bij een machine.'' Zelf werkt hij als storingsmonteur met treinen. ''Bij een trein is alles afgedwongen, die kan niet rijden als een deur niet sluit of als er iemand tussen zit.''

Quote ''Het feit dat er geen noodknoppen zijn en er geen spreekverbinding is. Dat hoort gewoon bij een machine'' wesley fontijn

Patrick Wissink Na het horen van het nieuws van de 28-jarige Patrick Wissink kwam alles weer naar boven bij Fontijn. Hij leeft mee met de familie van het slachtoffer dat afgelopen vrijdagvond van de brug in Haarlem viel toen de brug open ging. ''Dit ongeval had zeker nu in 2022 niet meer mogen gebeuren", aldus Wesley Fontijn. NH Nieuws maakte in 2015 een reportage over Marijke Fontijn:

Recht uit Noord-Holland: Marijke Fontijn - NH Nieuws