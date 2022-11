Piccolo helpt Enkhuizense ouderen in nood: "Bewoners opgesloten door kapotte lift"

Bewoners van wooncomplex Denenburg in Enkhuizen zitten al een paar dagen 'opgesloten'. De lift van het tweeverdieping tellende complex is stuk. Meerdere bewoners die slecht ter been zijn, kunnen al dagen geen kant uit. De woningcoporatie belooft dat de lift voor het weekend gemaakt zal zijn.

"Lift doet het niet, monteur is gebeld", hangt wijdverspreid op briefjes in het complex. In het complex met 24 appartementen wonen ouderen. Veel die slecht ter been zijn, met rollator lopen of in een scootmobiel zicht voortbewegen. Zoals de 94-jarige Tini Mannem-Wiesebahn, die op de bovenste verdieping woont:

Tini (94) zit opgesloten in huis door kapotte lift - NH Nieuws

"We kregen te horen dat het onderdeel niet leverbaar was, en het maanden zou duren. Het was grote paniek hier in huis", legt Corry Bouwmans van de bewonerscommissie uit. Zij sprongen direct in de actiestand: hoe gaan we dit de komende tijd regelen met elkaar? En hoe voorkomen we dat dit in toekomst weer gebeurt?

Bewonerscommissie over de kapotte lift - NH Nieuws

Alle sociale bijeenkomsten zijn afgelast. Zo ook de erwtensoep-ochtend deze morgen, de gymnastiekbijeenkomst en de wekelijkse koffieochtend. Ook kerst dreigde in het water te gaan vallen. Bouwmans: "Maar zojuist werd ik gebeld: het onderdeel zou toch leverbaar zijn waardoor de lift gemaakt kan gaan worden. Normaal zou zoiets 50 jaar meegaan, maar nu dus niet." Maar daar laten ze het niet bij zitten. "Dit nooit weer. We gaan ons hard maken voor een traplift, zodat we hoe dan ook altijd weg zouden kunnen als er wat met de lift aan de hand is." Lift-piccolo Om de trap af te kunnen, of boodschappen omhoog te tillen, is er deze dagen de 'lift-piccolo' in huis. "Hij is er van 's morgens vroeg 8 uur tot 's avonds om de mensen te helpen. Met van alles en nog wat, boodschappen doen, de hond uitlaten. We doen wat we kunnen om dit zo snel mogelijk op te lossen, het heeft hoge prioriteit", laat de woordvoerder van woningcorporatie Welwonen weten. Beneden in de hal aan een tafeltje zit daar de gepensioneerde Fred Stroosnijder, met een boek en koffie. Alert op de hulpvragen die voorbijkomen. "De post halen, het vuilnis wegbrengen. Ik probeer de mensen zoveel mogelijk te helpen waar mogelijk. Het is heel vervelend dat sommigen dus echt geen kant op kunnen." De galerij werd nog nooit zo frequent benut. "Ik loop nu dagelijks zo'n 20 rondjes over de gang. Wat ik normaal buiten doe, ik heb spit in mijn rug. Ik moét bewegen", zegt de 83-jarige Riet Droge. "Ik heb gelukkig hulp van mensen. Normaal vlieg ik alle kanten op. Ook de bridgeclub heb ik moeten afzeggen." Reparatie in zicht Halverwege de middag komt het goede nieuws. Het onderdeel voor de lift laat geen maanden op zicht wachten. "Het wordt morgen geleverd en zal dan ook worden geplaatst", zegt een woordvoerder van Welwonen.