Loods in Westknollendam staat in de fik: "Nog totaal niet onder controle"

In een loods aan de Industrieweg in Westknollendam is vanmiddag, rond kwart voor één, brand uitgebroken. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan, ook is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

De veiligheidsregio heeft het over een 'zeer grote brand' en is met man en macht bezig de brand te bestrijden. "Maar het is nog totaal niet onder controle", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan NH Nieuws.

Op foto's is te zien hoe de hele loods in lichterlaaie staat. Het is nog gissen naar de oorzaak van de brand. "We weten nog niet om wat voor soort loods het gaat of wat er in zit", aldus de woordvoerder. Ook is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.