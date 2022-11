De 'schaduwsinterklaas' van Den Helder komt mét zwarte pieten en heeft het druk

Marcel Karhof speelt geen Sinterklaas, hij is Sinterklaas. Nou ja; elf maanden per jaar rijdt hij op de taxi, maar als de dagen echt donker worden, verandert hij in de Goedheiligman. Tot voor kort als hét boegbeeld van de intocht in Den Helder. De discussie over roetveegpieten kostte hem die plek. Toch worden hij, en zijn zwarte pieten, nog volop uitgenodigd in de stad.

Marcel Karhof is al tientallen jaren dé Sinterklaas in Den Helder. Hij identificeert zich met de goedheiligman en wil in deze tijd van het jaar ook echt aangesproken worden met 'Sinterklaas'. Eva Nijsten maakte eerder de documentaire Sinterklaas Bestaat over Karhof. Al die tijd was hij ook het vaste gezicht bij de intocht, maar sinds vorig jaar wordt hij hier niet meer voor uitgenodigd. De organisatie wil graag roetveegpieten en Karhof kan daar niet mee leven, want roetveegpieten zijn hem niet anoniem genoeg. Toch staat zijn agenda nu vol met huisbezoekjes in en rondom Den Helder. Ook organiseert zijn Stichting Sint Nicolaas twee vieringen 'waar Sinterklaas misschien ook wel zijn opwachting maakt'. Eén harde voorwaarde stelt Karhof aan zijn Sinterklaasoptredens: "Ik kom of met zwarte pieten, of ik kom niet."

Quote "Het is geen racisme, het is een vorm van theater maken" Marcel Karhof, sinterklaas