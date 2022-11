Spannende dag voor Hilversumse Mallorca-verdachten: tot welke straffen worden ze veroordeeld?

Justitie rekent het drietal extra hard aan dat ze nooit openheid van zaken hebben gegeven over de gewelddadigheden. Zo houden ze allemaal vol niet te weten wie er verantwoordelijk is voor de dood van Carlo, ze zeggen hem niet eens te hebben gezien. De jongeren bekennen alleen wat bewezen wordt door videobeelden, de rest ontkennen ze.

Gooise jongeren voor de rechter om doodslag Carlo Heuvelman op Mallorca: dit is wat we nu weten

Gooise jongeren voor de rechter om doodslag Carlo Heuvelman op Mallorca: dit is wat we nu weten

De uitspraak in de Mallorca-zaak wordt vanmorgen om 10.00 uur gedaan in de rechtbank in Lelystad. De uitspraak is live te zien op onze website en via onze social media-kanalen. Vanzelfsprekend lees je het laatste nieuws ook op onze website en in onze app.

Nog onbeantwoorde vragen

Waar de nacht van het fatale geweld dat zonder twijfel al was, zal de dag van de uitspraak vandaag voor de Hilversumse jongeren levensveranderend worden.

Want dat ze veroordeeld worden staat vast, al blijft de vraag nog heel even voor wat precies. Alle verdachten hebben al bekend de bewuste nacht gevochten te hebben. De drie hoofdverdachten hebben ook bekend verantwoordelijk te zijn voor de zware mishandeling van een vriend van Carlo Heuvelman. Feiten waar ook meer dan genoeg bewijs voor is, zo lijkt het. Zo werden er anderhalve maand geleden in de rechtbank zelfs verschillende video's vertoond van het geweld.

De grote vraag is vandaag vooral of de drie hoofdverdachten worden veroordeeld voor de doodslag van Carlo Heuvelman, want daar ontkennen ze tot op de dag van vandaag iets mee te maken te hebben. Daar komt nog eens bij dat het bewijs tegen hen ook niet heel sterk is. De rechtbank moet het vooral doen met getuigenverklaringen, maar daar wordt door experts flink aan getornd. En dan is er het DNA-spoor van Carlo Heuvelman dat werd gevonden op een schoen van Sanil B. Dat lijkt stevig bewijs, maar anderhalve maand geleden bleek dat spoor vooral klein en komt er geen antwoord op de vraag hoe dat DNA-spoor terecht komt op de schoen van de jonge Hilversummer.

Een levensveranderende dag

Dan de veroordeling zelf. Hoe lang de Gooise verdachten eventueel ook achter de tralies verdwijnen, een veroordeling zal de groep de rest van hun leven achtervolgen.

Het grootste deel van de groep was al begonnen met studeren, had al dromen over een baan. Stuk voor stuk dingen waar met een veroordeling - al is het maar voorlopig - een eind aan komt.