De Peiling: Op het fietspad moet een snelheidslimiet van 20 km/uur komen

Elektrische fietsen zorgen regelmatig voor levensgevaarlijke situaties op het fietspad. Ze zoeven je aan alle kanten voorbij, soms wel met 30, soms wel 35 kilometer per uur. De fietsersbond in Amsterdam wil nu een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur voor e-bikes op het fietspad. Goed plan? Of is dat wel heel langzaam?

De Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond pleit voor een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur op het fietspad. Afgelopen maand heeft de organisatie 2000 metingen verricht. Hieruit blijkt dat een gewone fietser gemiddeld 17 kilometer per uur rijdt. Opgevoerde e-bikes komen aan een gemiddelde van 30 kilometer per uur.

Snelheid

Er geldt voor fietsers geen maximumsnelheid, maar de regel is wel dat elektrische fietsen mogen worden ondersteund tot 25 kilometer per uur. Zodra de snelheid boven 25 kilometer per uur komt, moet dat worden bijgetrapt met eigen spierkracht. Hierdoor kan de snelheid zelfs uitkomen op 30 tot 32 kilometer per uur, een klein deel zelfs op 37 kilometer.

Ongevallen

Afgelopen juni richtte de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond een meldpunt voor fietsongevallen. De teller van ongevallen staat inmiddels op 200, maar het vermoeden is dat het werkelijke aantal ongevallen veel hoger is. Vaak zijn er te hard rijdende e-bikers betrokken bij de ongevallen, omdat ze door de hoge snelheid hun vervoermiddel niet genoeg onder controle kunnen houden. Voel jij je nog veilig op het fietspad of mag de snelheid van de e-bikers wel wat omlaag?