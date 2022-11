Texelse trouwjurk, kunstbeurs PAN en Popprijsfinale; De weekendtips van Culture Club

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH Media met drie uitgaanstips voor het weekend; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je volgens hen niet mag missen. Deze week kun je naar kunstbeurs de PAN in Amsterdam, een opgedoken trouwjurk bekijken op Texel en de Popprijsfinale in Amsterdam.

Opgedoken 17e eeuwse feestjurk Kaap Skil Texel - Foto: Pieter de Vries

Uitgaanstip 1: Trouwjurk uit 17e-eeuws scheepswrak Texel In museum Kaap Skil op Texel is vanaf deze week een trouwjurk te bewonderen die afkomstig is uit het inmiddels wereldberoemde Palmhoutwrak. Het schip verging eind 17e eeuw bij Texel. Duikers vonden in 2014 de meest fantastische en waardevolle objecten in het scheepswrak. Eerder waren in museum Kaap Skil al eerdere opgedoken vondsten te zien, zoals een zilveren pronkbeker, een zijden japon, een kalfslederen boekband en een oosters tapijt. En nu dan deze unieke trouwjurk. De jurk heeft nu een bruinachtige kleur, maar oorspronkelijk was hij waarschijnlijk van licht gekleurd zijde. De huidige kleur komt doordat de jurk bijna vier eeuwen op de zeebodem heeft gelegen. Museum Kaap Skil in Oudeschild op Texel is van dinsdag t/m zondag geopend van tien tot vijf uur.

Trouwjurk Texel - NH Nieuws

Uitgaanstip 2: Kunstbeurs de PAN in Amsterdam Vanaf zondag 20 november kunnen liefhebbers van kunst, antiek en design weer terecht op kunstbeurs de PAN Amsterdam. De RAI staat dan vol met meer dan 115 galeristen, antiquairs en kunsthandelaren met topstukken uit hun collecties. Van objecten uit 3.000 voor Christus tot tekeningen van Picasso. De mix van verschillende disciplines moet de zintuigen van zowel de startende koper als van de doorgewinterde verzamelaar prikkelen. De PAN Amsterdam wordt van zondag 20 november t/m zondag 27 november 2022 gehouden in hal 8 van de RAI in Amsterdam.

Culture Club op de PAN in 2021 - NH Nieuws

Uitgaanstip 3: Finale Amsterdamse Popprijs In de Melkweg in Amsterdam strijden zaterdagavond zes popacts om de winst in de finale van de Amsterdamse Popprijs. De Amsterdamse Popprijs wordt jaarlijks georganiseerd door de stichting GRAP. Na vijf voorrondes doen de nu nog onbekende acts Max Hell, Sachee, Panda Noir, Cloud Cafe, ALOYSE en Liam Pek een poging om de hoofdprijs te pakken en eeuwige roem te behalen. In het verleden wonnen popacts als Wies, Sarah Jane en Tape Toy de Amsterdamse popprijs. De winnaar van editie 2021, Marathon, was te zien bij Culture club. De finale van de Amsterdamse Popprijs wordt zaterdag 19 november gehouden in de Melkweg vanaf 19:30 uur.

Marathon wint Amsterdamse popprijs 2021 - NH Nieuws