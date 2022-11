Burgemeester sluit opnieuw woning Purmerendse Rijnstraat na serie incidenten

Burgemeester Ellen van Selm sluit voor een tweede keer een woning aan de Rijnstraat in de wijk Overwhere in Purmerend. Dit naar aanleiding van meerdere incidenten, waaronder een beschieting van het rijtjeshuis begin deze week.

En dat was niet het eerste incident. Begin augustus werd de woning bestookt met vuurwerk en een maand later vluchtten de bewoners van de woning via een ladder nadat er een brandbom op de woning was gegooid.

"Deze incidenten zijn een gevaar voor de openbare orde en heeft grote impact op de bewoners maar ook op de buurt, de passanten en de stad", schrijft burgemeester Van Selm. "Ik heb daarom besloten de woning wederom te sluiten." De woning werd eerder in september ook al tijdelijk gesloten.

"Naast het sluiten van de woning kijken we samen met betrokken partijen naar andere mogelijkheden om nieuwe incidenten te voorkomen. Het is van groot belang om de veiligheid en rust terug te brengen in de buurt", aldus de burgemeester.

Een politiewoordvoerder vertelde eerder aan RTV Purmerend dat de aanleiding van het schietincident onbekend is, maar dat zeker wordt gekeken of het incident verband houdt met eerdere aanslagen in dezelfde straat.

De tijdelijke sluiting gaat direct in tot 17 februari 2023. Dit betekent dat niemand de woning mag betreden.