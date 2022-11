Ware run op gratis trouwmoment in Hilversum door stellen die wél ceremonie kunnen betalen

Het gratis trouwmoment in de week in Hilversum is bedoeld voor stellen die het financieel niet breed hebben, maar in de praktijk blijkt het half uurtje op dinsdagochtend vooral populair te zijn onder koppels die wel degelijk wat te besteden hebben. Inmiddels is er een wachtrij van maanden. Veel opties om dit verkeerde gebruik te voorkomen, heeft de gemeente momenteel niet.

Wie gratis wil trouwen in Hilversum moet flink geduld hebben. De eerste datum die nu nog vrij is, is dinsdag 28 februari 2023. De wachttijd voor het gratis trouwen is niet van gisteren. Al langer is sprake van een ware run op deze ceremonie in het Hilversumse raadhuis op dinsdagochtend.

De wachttijd loopt inmiddels flink uit de pas met die voor een betaalde ceremonie. Volgens politieke partij Democraten Hilversum duurt het nu 105 dagen voordat stellen gebruik kunnen maken van het gratis trouwmoment. Wie de portemonnee trekt kan al binnen 14 dagen terecht. Hoe dit nu precies zit, wilde de partij weten van wethouder Karin Walters.

Landelijke trend

Zij gaf aan dat dit wekelijkse moment bedoeld is voor mensen met een kleine portemonnee. De trend wijst iets compleet anders uit. Steeds meer stellen met voldoende geld kiezen voor snel gratis trouwen in het raadhuis om later op een andere plek het huwelijk op ceremoniële wijze te vieren.

"Maar daar is dit moment eigenlijk niet voor bedoeld. Het komt heel veel voor, het is overigens een landelijk punt, maar dit is zeker niet iets wat wij willen stimuleren", sprak Walters woensdag uit tijdens het politieke vragenuurtje.

Inkomenstoets

Probleem is dat de gemeente er weinig aan kan doen. Wettelijk gezien mag er niet gevraagd worden naar de financiële situatie van de bruid en de bruidegom. Walters hoopt wel dat dit in de nabije toekomst verandert. De wethouder wil dat de gemeente toch meer mogelijkheden krijgt om het inkomen te kunnen toetsen, zodat koppels die echt geen geld hebben voor een ceremonie beter en sneller gebruik kunnen maken van dit ene moment in de week.

Ondertussen heeft Hilversum geprobeerd om andere momenten in de week aantrekkelijker te maken om te gaan trouwen. Zo betalen stellen op maandag tussen 11.00 en 13.00 uur maar 127 euro voor de gemeentelijke diensten. Dat is fors minder dan het gebruikelijke tarief op doordeweekse dagen: 483 euro. In het weekend zijn de tortelduifjes nog duurder uit. Dan vraagt Hilversum 621 euro voor een ceremonie in het raadhuis. Gezien de populariteit van de dinsdagochtend lijkt het verschil in trouwtarieven niet veel te hebben uitgehaald.