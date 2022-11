Amsterdam nl V Nederlands Deutsche English Español Français Polskie Türk عربى Kritische brief aan woningcorporatie Lieven de Key: 'Red ons uit de volgende brand'

Woningcorporatie Lieven de Key laat wel vaker steken laten vallen als het gaat om brandveiligheid. Dat schrijft student Tim Ruting daags na de brand in containercomplex Riekerhaven. Tim zelf woont in een studentencomplex in Diemen - ook beheerd door Lieven de Key - waar in 2017 een grote brand woedde. Tim heeft de afgelopen jaren regelmatig zijn zorgen over de brandveiligheid uitgesproken. Maar, zo schrijft Tim in een open brief op het UvA-platform Folia: 'Lieven de Key doet er gewoon niets mee'.

'Dit is een wijzende vinger naar de organisatie waarmee ik drie jaar lang heb samengewerkt op het gebied van brandveiligheid. Drie jaar lang heb ik als een alarmklok gefunctioneerd bij een organisatie die in coma ligt. Want hoe je het ook wendt of keert, Lieven de Key doet er gewoon niets mee'. Zo opent Tim zijn brief gericht aan wooncorporatie Lieven de Key. Tim was de afgelopen jaren voorzitter van de bewonersvereniging van het studentencomplex aan de Rode Kruislaan in Diemen.

Bewoners van studentencomplex in Diemen - 2017

In het complex woedde in 2017 een grote brand. Aangestoken. Bij de brand vielen een dode en twee gewonden. Vanaf 2019 zat Tim regelmatig met Lieven de Key om tafel om de brandveiligheid te bespreken. Tijdens die gesprekken werd door de woningstichting onder meer een grote brandoefening beloofd. Die brandoefening is er nooit gekomen. Ook het brandmeldsysteem dat werd aangelegd werkt niet zoals het hoort. Tim schrijft: 'Hoewel het nieuwe brandmeldsysteem is geïnstalleerd, leidt het wekelijks tot valse brandalarmen met lakse reactietijd onder bewoners tot gevolg. Het verzuim van Lieven de Key na tal van mailwisselingen, belletjes, talloze valse brandalarmen en bezoekjes van de brandweer maakt dat de mantra over Lieven de Key zo collectief geaccepteerd is'.

Inter Visual Studio / Marcel Winter

Tim ziet een parallel met de verwoestende brand op Riekerhaven. Dat Lieven de Key zegt dat het complex voor studenten en statushouders 'brandveilig' is gelooft hij niet en maakt hem boos. 'Beste bestuursleden van Lieven de Key, red ons alsjeblieft uit de volgende brand. Doe die brandoefening en luister wanneer de bewoners van jullie complexen alarm slaan. Tijd kost geld, huizen, en bovenal levens'. NH Nieuws heeft woningcorporatie Lieven de Key om een reactie gevraagd, maar daar is vooralsnog geen gehoor aan gegeven.