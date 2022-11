Nog één keer op de planken: na 160 jaar valt het doek voor De Klimop uit Venhuizen

Ver in de vorige eeuw speelde de toneelgroep voor volle zalen. Een televisie was er nog niet en een kaartje voor een voorstelling kostte 35 cent. Na afloop was 'de toneel' het gesprek van de dag in Venhuizen. Maar de tijden zijn veranderd. "We hebben te weinig spelende leden", zegt Ans de Lange, voorzitter van De Klimop. "De laatste jaren werd het steeds moeilijker om de bezetting van een toneelstuk rond te krijgen."

Vroeger bestond de toneelgroep in Venhuizen uit veertien spelers en waren er wachtlijsten. Nu is het ledental teruggelopen tot zes. "Met nog zes spelende leden is het niet langer haalbaar om tweemaal per jaar een voorstelling te houden. Ook gaan spelers met pensioen of haken ze af, omdat het repeteren lastiger wordt. Op een gegeven moment houdt het op, dan is het trekken aan een dood paard."

Vers bloed nodig

Het vinden van versterking bleek lastig. "Vroeger had de jeugd zijn vertier alleen op het dorp. Hier hadden we onze verjaardagen en het verenigingsleven. Nu gaan ze verderop studeren, komen ze niet meer terug en blijven de ouderen achter. Het leven is veranderd en dus zullen we er mee moeten omgaan."

Om het bestaan van De Klimop toch een beetje feestelijk af te sluiten, brengt de toneelgroep nog één keer een blijspel op de planken: 'Achtergrondmuziek' van James Smith. Dit vindt plaats op 18 en 19 november in dorpshuis Het Centrum.

Doek valt definitief

Na komend weekend valt het doek definitief en telt de gemeente Drechterland weer een toneelvereniging minder. "Het stuk lag nog op de plank. Vanwege corona konden we dat blijspel niet spelen. Na de voorstelling is er ook livemuziek, net als vroeger. Bal na."

Ans gaat het toneelleven missen, na 40 jaar. "Het geeft mij een fijn gevoel als toeschouwers van de voorstelling hebben genoten. Dat je wordt aangesproken tijdens het boodschappen doen. We zijn een hechte groep geworden, net familie. Je werkt samen heel lang naar de voorstelling toe. Het is leuk om in de huid van iemand anders te kruipen." Eerst richt Ans zich op komend weekend. Of ze ooit nog nog ergens anders op het toneel te zien zal zijn? "Zeg nooit, nooit."