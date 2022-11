Michaël over de helft van strandwandeltocht voor Voedselbank: "Had echt platvoeten"

Michaël Harlaar (59) is over de helft van de strandwandeltocht van Hoek van Holland naar Den Helder waarmee hij geld ophaalt voor de Amstelveense voedselbank. De verwachting dat het een pittige tocht zou worden, blijkt te kloppen. Al ligt dat niet aan het weer. Het mooie weer gaf Michaël tijdens de eerste helft van zijn wandeltocht af en toe Ibiza-vibes.

Maar de wandeltocht is niet altijd even makkelijk. Zo vertelde hij vooraf dat hij rond IJmuiden een omweg zou maken. "Ik moest lang zoeken naar een andere route via de oostkant, maar na veel zoeken heb ik die wel gevonden", vertelt hij desgevraagd. "De route was goed te doen, al was het wel vijf kilometer extra."

Michaël is net klaar met dag vier als de redacteur van mediapartner AAN! Amstelveen hem belt voor een korte update. Hij is ruim over de helft van zijn tocht. Michaël heeft momenteel zo’n 90 kilometer gelopen van de in totaal bijna 120 kilometer lange wandeltocht en daar komen de komende dagen weer flink wat kilometers bij.

"Soms had ik het idee dat ik op Ibiza was"

Alle dagen wandelt Michaël twintig kilometer per dag, behalve op de derde dag. Toen liep hij tien kilometer meer en dat was zeker even zwaar. "Dag drie was een ding. Ik had daarna echt platvoeten. Dat kwam door een oude blessure", vertelt hij.

Het helpt wel mee dat het weer op het strand goed is. "Het is een ontzettend mooie route. Soms had ik even het idee dat ik op Ibiza was. Zo mooi was het."

Vandaag is de op één na laatste dag van de wandeltocht. Michaël pakt de route op vanaf Egmond aan Zee en loopt zo door tot Callantsoog. Op donderdag 17 november finisht hij in het dorpje Huisduinen in Den Helder, waar zijn echtgenote hem opwacht. Door haar drukke baan in het ziekenhuis was meereizen niet handig, maar voor de laatste dag heeft ze speciaal verlof geregeld. “In een ziekenhuis is dat altijd weer puzzelen”, schrijft Michaël op zijn doneerpagina voor de Voedselbank.

Donaties als verjaardagscadeau

Ondertussen hoopt Michaël dat hij zijn voor vrijdag doel bereikt. "Vrijdag ben ik namelijk jarig", vertelt hij. Zijn doel is niet alleen de wandeltocht halen, maar ook zoveel mogelijk geld ophalen voor de Voedselbank. Hij hoopt dan ook dat mensen nog steeds blijven doneren.

"Ik hoef zelf geen verjaardagscadeaus, maar dit zou wel mooi zijn en voor mij ook een cadeau."