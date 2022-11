Regen en ongelukken zorgen voor drukke ochtendspits in de provincie

Zoals verwacht is het vandaag druk op de weg. In de hele provincie staat er rond acht uur vanochtend zo'n 70 kilometer aan file. Rijkswaterstaat voorspelde de drukte gisteren al en riep daarom mensen op om thuis te werken als dat mogelijk is.

In de provincie is het het drukst op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. Vanwege een ongeluk ter hoogte van Uitgeest is hier de linker rijstrook afgesloten. Dit zorgt hier voor zo'n 7 kilometer aan file en een vertraging van 30 à 45 minuten. Op de hele A9 staat 27 kilometer file.

Drukste dagen

Rijkswaterstaat voorspelde de drukte op de weg gisteren al, zowel in de ochtend als in de middag. De reden daarvoor is een combinatie van "verkeersaanbod en regenval". Daarom riep de verkeersorganisatie gisteren mensen via Twitter op om thuis te werken.

Afgelopen dinsdag was het ook erg druk op de weg en stonden er flinke files vanwege de harde regen. Toen stond er op het hoogtepunt van de avondspits meer dan 600 kilometer file op de snelwegen. De dinsdagen en donderdagen zijn traditioneel de drukste dagen van de week op de weg.