Marijke zamelde 8219 kilo aan doppen in voor Kika: "Liep een beetje uit de hand"

"Het was een schitterende periode met veel avonturen", glimlacht Marijke. Ze had zo veel succes met haar inzameling dat ze geregeld met een grote aanhanger achter de auto naar Zuid-Holland crosste om de doppen in te leveren. Ze vertelt over die keer dat ze aan de kant werd gezet door een agent: er zat geen kentekenplaat op de aanhanger. Ondanks haar uitleg dat de rit voor een goed doel was kreeg ze onverbiddelijk een boete van de agent.

Hoe de actie werkte? "We verzamelden de plastic doppen en brachten ze daarna naar de recycling. Elke kilo bracht een bepaald bedrag op, die kiloprijs wisselde elke keer." Dit jaar werd er 1.400 euro opgehaald met het inzamelen van de doppen, de jaren ervoor 900 euro per jaar. In totaal leverde Marijke liefst 8219 kilo aan doppen in.

In 2020 bracht NH Nieuws een bezoek toen een lading doppen werd opgehaald.

