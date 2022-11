Temperatuur daalt, met zaterdag kans op miniem laagje sneeuw

Winterse kou is vanaf de Baltische staten onderweg en trekt aan het begin van het weekend over ons land. Volgens sommige weermodellen is er zaterdag een kansje op lichte sneeuw. Zelfs in Amsterdam, zo lijkt het, want dat is te zien op de modellen van het Europees Centrum voor Weersverwachtingen, laat weerman Reinier van den Berg weten op Twitter.

In het noordoosten van het land gaat het mogelijk een graadje vriezen, in de rest van het land is het met 1 tot 5 graden minder koud. Het is dan overwegend bewolkt met van tijd tot tijd wat neerslag. Op veel plaatsen valt ijskoude regen, maar het zou ook een klein beetje kunnen sneeuwen.

De hoeveelheid is zeer beperkt en echt wit of glad wordt het waarschijnlijk niet. Wel kan een beetje sneeuw op auto’s en op het gras blijven liggen. Ook aan het begin van de ochtend is er kans op enkele vlokken sneeuw. In het overgrote deel van het land wordt helemaal geen sneeuw verwacht.

Zondag is die mogelijkheid alweer voorbij, want dan blijft het in het zuidwesten boven nul. Het wordt dan 4 tot 8 graden. Er zijn dan wolkenvelden met lokaal wat regen en soms breekt even de zon door.