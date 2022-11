NH Meetup: Eigen wooncorporaties als oplossing op vastgelopen woningmarkt

De huidige wooncrisis dwingt woningzoekenden om zelf op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld door het starten van een eigen woningcorporatie, om zo aan een betaalbare huurwoning te komen. We spraken over de wooncrisis en eventuele oplossingen met woningzoekenden, de Haarlemmermeerse wethouder Woningbouw en stichting !Woon, tijdens onze nieuwste NH Meetup in de bibliotheek van Nieuw-Vennep.