Jonge Alkmaarders opgepakt voor gewapende overval op geteisterde camerawinkel

Zeven maanden na de gewapende overal in winkelcentrum De Hoef in Alkmaar heeft de politie twee verdachten opgepakt. De Alkmaarse mannen van achttien en twintig jaar zouden op 16 maart in hun eigen stad een fotowinkel hebben overvallen.

Dat heeft de politie gemeld aan onze mediapartner Alkmaar Centraal. Marleen van Fessem, woordvoerder van het Openbaar Ministerie, laat weten dat de één, de 20-jarige Alkmaarder inmiddels op vrije voeten is. "Maar hij blijft, net als de 18-jarige, verdachte in de zaak."

Tijdens de overval op 16 maart liep een medewerker rond 07.50 uur fotowinkel Cameraland binnen via de achteringang aan de Judith Leysterstraat. Hij werd op de voet gevolgd door twee mannen, waarvan een gewapend, naar binnen renden en hem bedreigden.

Hierbij ontstond een worsteling, waarbij de werknemer liet weten dat hij 'mee zou werken'. De man moet op de grond liggen en wordt vervolgens vastgebonden. Het lukt de overvallers niet om de winkel in te komen, vertelde Cameraland-eigenaar Peter Dekker aan NH Nieuws.

De twee verdachten gingen er destijds zonder buit vandoor. De politie publiceerde vorige maand camerabeelden van de overval, waarna de twee verdachten zijn aangehouden.

Drie ramkraken

De overval in maart was niet de eerste keer dat de fotowinkel doelwit was, zocht Alkmaar Centraal uit. De afgelopen zeven jaar werd zeker drie keer een ramkraak gepleegd in De Hoef. Eind mei 2015 reden twee mannen met een auto naar binnen.

Ze wisten waarvoor ze kwamen en gingen er met buit vandoor, maar werden diezelfde nacht nog aangehouden. De schade aan de gevel werd geschat op 250.000 euro. Volgens getuigen leek het of ze de nacht ervoor al hadden gescout. In januari 2018 reed een kleine auto in op de winkel en drie verdachten gingen er vandoor met spullen.

Ook deze verdachten werden diezelfde nacht nog aangehouden en de spullen konden worden teruggebracht. Eén van de daders, een Amsterdammer, moest vier maanden de cel in.

De meest recente ramkraak gebeurde in april 2020. Inbrekers probeerden met een bestelauto binnen te komen, maar het rolhek en de inmiddels geplaatste palen deden hun werk. De auto kwam vast te zitten en de mannen gingen er te voet vandoor.