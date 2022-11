Fietsers opgelet! Station Alkmaar wordt schoongeveegd vanwege fietsenchaos

Wie regelmatig op station Alkmaar is, heeft het vast al gezien: de fietsenmassa buiten de stallingen groeit met de dag. "Doe eens gek! Zet je fiets in een rek!", zo staat er sinds vandaag op een bord bij het station. Vanaf komende maandag worden alle foutgeparkeerde fietsen weggehaald.

Volgens de gemeente is er voldoende plek om je fiets in een stalling te zetten. Er zijn twee gratis grote fietsenstallingen buiten, aan de voor- en achterkant en er is ook een overdekte, betaalde fietsenstalling.

Roos Kuipers (16) uit Alkmaar: "Ik zet hem hier eerlijk gezegd neer vanuit gemakzucht." Daarnaast geeft zij toe dat het niet per se een bewuste actie is. "Ik had het bord niet gezien en zal hem nu wel ergens anders neerzetten." Ze geeft wel aan dat er weinig handhaving is. "Ze hebben het zelf een beetje zover laten komen."

Twee Alkmaarse vrienden van 19 en 17 jaar wijten het fietsenprobleem aan kuddegedrag. "Als er één fiets staat, denkt de ander 'oh dan zet ik hem hier ook neer'. Echt kuddegedrag. Ik zie hier ook nergens boa's lopen of zo, dus dat helpt ook niet echt."

Maar ook noemen zij een andere reden: gewoon écht te weinig plek voor fietsen. "Het wordt naar mijn gevoel ook steeds drukker met scholieren, je kunt je fiets gewoon nergens kwijt, alleen aan de achterkant."

In onderstaande video is de fietsenchaos op het plein van het station Alkmaar te zien. Tekst gaat verder onder video.