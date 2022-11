Leerlingen van OSG halen geld op voor Oekraïne met toneelstuk over oorlog

Leerlingen van de middelbare school OSG in Hoorn treden op in het Schouwburg Het Park met het toneelstuk De Muur. Het stuk is gebaseerd op de film ‘The Tunnel’ uit 1962 en gaat over de onderdrukking van Oost en West Duitsland. De opbrengst van de voorstellingen gaat naar Oekraïne.



"Deze groep leerlingen schuwt gevoelige thema’s niet", vertelt Andrew Niemeijer, docent Engels aan het OSG West-Friesland in Hoorn en bedenker van de toneelclub. "De Muur speelt zich af in een tijd waarin ze zelf nog niet leefden, maar die ze door de huidige oorlog in Oekraïne maar al te goed voelen." De middelbare school heeft voorgaande jaren al eerder met de toneelgroep crowdfundacties gestart, maar nog nooit koos het OSG voor zo'n expliciet doel als Oekraïne. Optredens Op 6 en 7 december treden de leerlingen van het OSG op in theater Schouwburg Het Park in Hoorn. In totaal treden de leerlingen drie keer op. De opbrengst van de toneelstukken wordt via Giro 555 gedoneerd aan Oekraïne.