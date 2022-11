Zelf bouwen en van jezelf huren: Eerste wooncoöperatie heeft woning bijna af, nieuwe projecten onder druk

Met een groep je droomhuis ontwerpen, bouwen en aan jezelf verhuren: wooncoöperaties zijn in opkomst in de stad. Bij De Warren, de eerste nieuwbouw wooncoöperatie van Amsterdam, leggen de leden de laatste hand aan het interieur. Andere wooncoöperaties worstelen met fors gestegen rente en bouwkosten. "Het is echt pionieren, de paadjes die wij nu leggen zijn er gewoon nog niet."

En deze woonvorm zit in de lift. Clemens Mol van Stichting !WOON ziet steeds meer van dit soort initiatieven ontstaan in de stad. "Op dit moment zijn zo'n 20 groepen bezig in allerlei buurten in verschillende samenstellingen, van studenten tot ouderen", vertelt hij. "Ik denk dat De Warren nieuwe groepen heeft geïnspireerd en dat de woningnood vraagt om nieuwe initiatieven. Ook de gemeente moedigt deze woonvorm aan. Zo is er een leenfonds, heeft de gemeente dit jaar vijf nieuwe kavels gegund aan wooncoöperaties en wil ze dat in 2040 tien procent van alle nieuwbouw bestaat uit wooncoöperatieprojecten."

Benjamin Caton is een van de initiatiefnemers van wooncoöperatie De Torteltuin. Een club van 25 jonge mensen tussen de twintig en dertig jaar, met een kavel op Centrumeiland die graag volgend jaar willen beginnen met het bouwen van hun groene en duurzame woning. Caton begon het project omdat hij op zoek was naar meer sociale verbondenheid, maar ook omdat hij gewoon op zoek is naar een woning in de stad. "Ik heb de afgelopen vijf jaar in dertien verschillende huizen gewoond", vertelt hij.

Laura Schefold, ook van de Torteltuin, vult aan: "Ik denk dat we allemaal merken dat de stad niet meer voor de normale stadsbewoner is. Het is bijna onmogelijk een woning te vinden en er is helemaal geen plek meer voor natuur." Of het idee is geboren uit wanhoop of idealisme? "Beide", vertellen ze.

Bij woningcoöperatie Eureka in de Kolenkitbuurt zijn de toekomstige bewoners tussen de 2 en 92 jaar oud. "Het was in eerste instantie een club voor en door ouderen", vertelt Bernice Siewe. "Bij het zoeken van meer leden hebben we dat idee vaarwel gezegd. Maar met het vooruitzicht dat we ouder worden, gaan we wel kijken hoe we gezamenlijk zorg kunnen inkopen zoals een pedicure, fysiotherapeut of thuiszorg. Daarnaast willen we bewoners stimuleren om actief te blijven en krijgen ze door hun inzet voor de groep, bijvoorbeeld door te werken in de tuin, een huurverlaging."

Amsterdam is volgens Mol een voorloper in Nederland, maar in andere landen zijn particuliere wooncoöperaties al een stuk bekender. "In Duitsland zijn bijvoorbeeld 2,2 miljoen woningen in handen van wooncoöperaties en in een stad als Zürich is dat 20 procent van alle woningen", vertelt hij. "Het zorgt ervoor dat je blijvend huurwoningen kan aanbieden. De woningen blijven in het bezit van de bewoners en daarom blijven ze betaalbaar. Bewoners hebben geen behoefte om de huren te verhogen, omdat er geen winstoogmerk is."

