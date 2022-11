RIVM na nieuwe meting: 'Schadelijke stoffen van Tata Steel nog steeds te hoog'

Om de gezondheidssituatie in de IJmond in de gaten te blijven houden, deed het RIVM het grofstof-onderzoek van 2020 dit voorjaar én najaar nog eens over. Vandaag presenteerde het de resultaten van dat eerste herhaalonderzoek.

Het RIVM zegt daar vandaag over: "Het kan zo zijn dat er minder uit de schoorstenen komt. Dan zouden we dat in komende metingen moeten merken. Bij de laatste resultaten van ons onderzoek kunnen we nog niet zeggen dat we minder PAK's vinden in neergedaald stof in de IJmond."

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat gaat het RIVM de opdracht geven de metingen de komende tijd vaker te herhalen, aldus een woordvoerder.