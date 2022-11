Influencer Joery geeft voorlichting op Hoornse school van overleden Dani (14)

Influencer Joery Schenkers heeft vandaag een bezoek gebracht op het Oscar Romero in Hoorn om voorlichting te geven over onder andere wapenbezit. Het gaat om de school waar eind vorige maand leerling Dani (14) werd neergestoken door een 16-jarige jongen. Later overleed hij aan zijn verwondingen. Het bezoek van Schenkers is opgezet in samenwerking met 0229 Jongerenwerk.

"Joery is 'hot' onder de leerlingen", vertelt teamcoördinator jongerenwerker Jerrol Lashley. "Dit is een methodiek die we al eerder hebben getest op een andere school." Dat bezoek was heel succesvol en sloeg goed aan bij de leerlingen. Om die reden werd met Oscar Romero nagedachten over een eerste preventiestap. "Dit wilden we daarom alvast loslaten op de kinderen om hen een hart onder de riem te steken."

In totaal hebben twintig klassen vandaag van de influencer, die 117 duizend volgers heeft op Instagram, een voorlichtingsles gekregen. De zeshonderd leerlingen leerden niet alleen over de gevolgen van wapenbezit, maar ook over hoe om te gaan met sociale media.

Ondersteuningscoördinator van het Oscar Romero Joris Lemckert benadrukt dat dit maar een klein gedeelte van de presentatie was, die verder over de gevaren van social media gebruik ging. Zulke voorlichtingen over legio onderwerpen vinden volgens hem regelmatig plaats op de school. Het programma is wel aangepast en het deel over wapens hebben we er nu in opgenomen.

Niet bang of boos, wel verdrietig

De sfeer op de middelbare school is volgens de ondersteuningscoördinator 'wel goed' te noemen. "De leerlingen zijn niet bang om zich niet meer veilig te voelen, maar ze zijn wel verdrietig en onder de indruk door wat er gebeurd is", vertelt Lemckert.

Ook gevoelens van woede ziet hij niet terug: "In het begin was er wel wat verontwaardiging, maar sinds de stille tocht van vrijdag is dat duidelijk gekanaliseerd. Het gevoel van 'dit is niet oké, dit mag niet gebeuren' is mooi tot uiting gekomen in een stil protest. Dat heeft wel gezorgd dat er iets is afgesloten."