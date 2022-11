Statushouder Julius verloor álles bij verwoestende brand in containerwoningen: "Geen idee waar ik moet beginnen"

Door de brand in het containercomplex in de Riekerhaven in Amsterdam van afgelopen weekend zijn 135 bewoners hun huis kwijtgeraakt. Eén van hen is de 23-jarige statushouder Julius Sunday. Hij verloor zondag álles bij de brand.

Het proberen te vergeten is iets waar Julius hard mee bezig is en wat hij vooral ook graag wil. "Ik blijf de komende tijd hier in het hotel. Zodat ik een nieuw huis kan zoeken en een nieuw leven kan beginnen." Hoe hij dat precies moet gaan doen is nog een grote vraag.

Julius kan tijdelijk verblijven in een hotel om de hoek, daar probeert hij alles wat er is gebeurd sinds zondag op een rijtje te zetten. "Ik wilde mezelf bijna van kant maken. Ik was in de war, omdat ik alles ben verloren." Hij is ook al zijn kleding kwijt en zijn paspoort bijvoorbeeld. Julius sliep de eerste nacht bij een vriend, van wie hij ook kleding kon lenen. "Ik zei tegen hem dat morgen een mooiere dag zou zijn. Dan kan ik een nieuwe slaapplek vinden en dit allemaal vergeten."

Nieuwe kleding

Met behulp van een vriend, heeft Julius in elk geval nieuwe kleding kunnen kopen. "Kleding is heel belangrijk voor me. Het is een manier om mezelf te uiten. Met m'n nieuwe kleding voel ik me iets rustiger." Toch gaat hij nog even langs de coffeeshop. "Een joint helpt bij de stress. Dan hoef ik even niet te denken aan alles wat ik nog moet regelen."

Hoelang Julius precies in het hotel kan verblijven is nog onduidelijk voor hem. De komende tijd blijven we Julius volgen over de volgende stappen die hij moet zetten nu hij alles is kwijtgeraakt.