IJmonders wippen uitstekend tegels op het NK • De sloop van buurthuis de Spil in IJmuiden is gestart

Maandag 14 november is de sloop van het de Spil in IJmuiden gestart. Het kleurrijke gebouw, gelegen op de Frans Halsstraat, heeft jarenlang als buurtcentrum gediend. Het buurtcentrum is echter gesloten omdat het gebouw verouderd was, en opknappen veel geld kost. Activiteiten die plaatsvonden in De Spil zijn verplaatst naar buurtcentrum De Dwarsligger.

Het gebouw werd tot eind vorige maand nog antikraak gebruikt voor een fietsenwerkplaats van Stichting Welzijn. De voormalige werkplaats-coördinator van de werkplaats stelde zich strijdbaar op in de oproep voor uitstel van de sloop van het gebouw. Hij beargumenteerde dat de toekomstige plannen van de grond van het buurtcentrum nu nog niet concreet zijn. Het zal nog jaren duren voordat er een nieuwe bestemming op deze grond komt.

Deze uitstel is niet verstrekt. De gemeente vindt dat het gebouw in té slechte staat verkeerd. De fietswerkplaats heeft inmiddels een nieuwe plek gekregen op de J.C. van Neckstraat in IJmuiden. Het gaat om een kleinere ruimte van honderd vierkante meter waar aan fietsen gewerkt kan worden. De gemeente stelt dat ondertussen wordt doorgezocht naar een geschiktere locatie waar de werkplaats ook zijn maatschappelijke activiteiten door kan zetten.

RTV Seaport