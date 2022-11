Explosief gebruikt bij inbraak in Hilversumse supermarkt

Vannacht is er ingebroken bij de Hoogvliet supermarkt in winkelcentrum Chatham aan de Admiraal De Ruiterlaan in Hilversum. Tijdens de inbraak is mogelijk zwaar vuurwerk gebruikt om naar binnen te komen.

Op foto's is te zien dat in het schuifpui van de winkel een groot gat zit. De gevel is vermoedelijk met zwaar vuurwerk opgeblazen. Verdere schade aan het pand lijkt mee te vallen. Wat de inbrekers precies hebben meegenomen, is nog niet bekend.



Het Team Explosieven Verkenning deed vannacht onderzoek. Zij komen in actie als er een explosief is geweest. Daarna heeft de forensisch opsporing van de politie verder onderzoek gedaan.

Twee inbrekers

Na de explosie zagen getuigen een zwarte scooter met een windschem en twee opzittende snel weggereden. De politie heeft ook nog met een hond in de omgeving gezocht. Het is niet bekend of de inbrekers al gevonden zijn.