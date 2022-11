Woningcorporatie De Key over brand Riekerhaven: "Het is brandveilig, maar dit wil je niet meemaken"

Ook woningcorporatie De Key is al dagen bezig met de brand op Riekerhaven. Afgelopen nacht werden er 41 bewoners voorzien van een hotel om tijdelijk onderdak te krijgen, de rest van de bewoners kon terecht bij vrienden of familie. De Key leeft mee met de bewoners, en de focus ligt op dit moment op het zoeken van nieuwe woonruimte.

De Key Riekerhaven - NH Nieuws

"Dit is echt een aangrijpende gebeurtenis waar we net als alle bewoners allemaal heel erg verdrietig om zijn. Dit is een ramp die je niet mee wilt maken." Irene van den Bos, manager wonen van de woningcorporatie, leet mee met de slachtoffers van de brand.

Quote "We leven enorm mee met de bewoners en we doen er alles aan om voor iedereen zo snel mogelijk een woning te vinden" irene van den bos - de key

"Er komen heel veel vragen binnen", vertelt ze. Hoe kom ik nu aan een ID-bewijs? Hoe kom ik nu aan geld en hoe kan ik naar school? "Die vragen zijn heel begrijpelijk, alles is weg." De Key koppelt aan iedere bewoner, van het verwoeste blok en van het naastgelegen blok dat ook niet bewoner is, een persoonlijk contactpersoon: "Die kan ook in de nacht worden gebeld voor vragen." Brandveilig of niet? Veel bewoners die AT5 spreekt vertellen dat ze geen vertrouwen hebben in de brandveiligheid van het gebouw. Maar volgens De Key is daar niets mee mis. Afgelopen voorjaar raakte verschillende blokken van Riekerhaven hun dak kwijt door storm Eunice. "Toen zijn er brandveiligheidsonderzoeken geweest, die hebben we opgevolgd. We hebben overal rookmelders opgehangen, dus over brandveiligheid hebben we geen zorgen."

Volgens De Key is de brand door de brandweer uit laten branden om zo Blok 5 te redden voor zo ver dat mogelijk was. "Daar hebben wij dus geen invloed op gehad." De brand is vermoedelijk aangestoken, maar de oorzaak wordt nog onderzocht door de politie. "Voor ons ligt de focus nu echt op het vinden van alternatieve woonruimte en we willen iedereen zo snel mogelijk aan een nieuwe woning helpen", eindigt de manager wonen. "De brandveiligheid is in onze ogen goed, dus bewoners van andere blokken hoeven zich geen zorgen te maken.

Ben je slachtoffer van de brand en wil je iets delen? Stuur je (anonieme) tip, ervaring of informatie naar [email protected] of app naar 06-51190938.