Oud HvA-gebouw in Duivendrecht wordt tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen en asielzoekers

In een oud gebouw van de Hogeschool van Amsterdam in Duivendrecht maakt de gemeente Ouder-Amstel ruimte vrij voor 150 asielzoekers en 100 vluchtelingen uit Oekraïne. De eerste mensen moeten in januari terecht kunnen in het gebouw.

Het gaat om de oude locatie van de HvA aan de H.J.E Wenkebachweg. Voordat de noodopvang de deuren kan openen moet het gebouw nog wel klaar gemaakt worden. De verbouwing moet binnen twee beginnen. Het verblijf in de noodopvang is wel tijdelijk, 1 augustus 2023 moeten alle mensen uit het pand zijn. Dan beginnen er namelijk werkzaamheden voor het bouwen van 400 woningen.

"Als college zijn we er trots op dat we deze opvang kunnen realiseren in onze gemeente", reageert Joyce Langenacker, de burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel. "De goede samenwerking en de vele inspanningen die we met elkaar hebben gedaan, leveren binnenkort, weliswaar tijdelijk, een humaan en fatsoenlijk verblijf op voor een behoorlijke groep mensen. We houden scherp oog op de veiligheid voor iedereen, Oekraïners, asielzoekers, maar ook de mensen die in de omgeving werken en wonen."