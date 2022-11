Do en Nadine openen tweedehands kinderwinkel in Zaandam: "Duurste kledingstuk is 25 euro"

Rompertjes, kinderboeken, speelgoed, kinderen ontgroeien hun spullen razendsnel. Do Lavoo en Nadine Rodenburg vinden het belangrijk om hier duurzaam mee om te gaan. Vandaag openen ze een tweedehands kinderwinkel Luttel & Zuks. De dames willen inspireren, verbinden en de wereld ook in Zaandam een stukje duurzamer maken.

De initiatiefnemers zijn beiden moeder en kopen voor hun kinderen al jaren tweedehands kleding. ''Ik moest daarvoor altijd naar Amsterdam, maar eigenlijk vond ik al jaren dat Zaandam zelf zo'n winkel verdient", zegt Nadine. De ondernemer werkte voorheen als styliste, daar werd het zaadje geplant. "Er bleven zo veel mooie stukken over, dat vond ik echt zonde." Deze mooie stukken heeft ze bewaard en worden ook verkocht in haar nieuwe winkel.

Bij Do spookte dit idee al twintig jaar in haar hoofd. Afgelopen oktober belde Nadine haar op met het nieuws dat ze een pand had gevonden waar ze eventueel een winkel in konden beginnen. Nadine twijfelde geen seconde. Sindsdien is alles in een sneltrein gegaan.

Vanmiddag knippen de kinderen van de ondernemers samen het lintje door en is de winkel geopend. Vanaf dat moment is iedereen welkom die tweedehands kinderproducten wil kopen of verkopen, voor een schappelijke prijs, vertelt Nadine. "We beginnen bij 1,95 en het duurste kledingstuk is 25 euro."