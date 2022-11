Als de dependance plaatsmaakt voor de Vrijeschool, kan Cunera dan haar oude stek behouden?

"We zijn al met bewoners in gesprek en kennen de zorgen over bijvoorbeeld verkeer"

Als de gemeenteraad instemt met de voorstellen, worden volgens de wethouder ook de school en omwonenden bij de plannen betrokken. "We zijn al met bewoners in gesprek en kennen de zorgen over bijvoorbeeld verkeer. Daarom is het zaak dat ze goed betrokken zijn bij de uitwerking van de plannen. Die inbreng is waardevol."

Voor de nieuwe locatie van de Vrijeschool Castricum wordt nu gekeken naar de Prof. Winkerlaan. "Dat zou ook weer kansen bieden voor een nieuwe invulling op de huidige locatie aan de Dokter van Nieveltweg", stelt Brouwer.

Of die locatie werkelijk zo geschikt is, moet eerst nog blijken uit een verkeersonderzoek. Als die resultaten positief zijn, wordt ook hier weer de buurt bij betrokken, aldus de wethouder.