Vermiste Andijker (44) in goede gezondheid aangetroffen

De 44-jarige Andijker die sinds afgelopen zaterdag vermist was, is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie op Twitter.

AT5 / Luuk Koenen

De politie laat weten dat man wordt overgedragen en de zorg krijgt die hij nodig heeft. De man uit Andijk was sinds afgelopen zaterdag voor het laatst gezien. Mogelijk vertrok hij in de richting van Groningen op een witte fiets. Na vier dagen zoeken, is hij in goede gezondheid aangetroffen.