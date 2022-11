Proef met agrariërs voor een betere bodem: "Melk spuiten? Ja, melk!"

Zijn de doodgespoten - gele - weilanden binnenkort verleden tijd? Wel als het aan Irene Kramer ligt. De inwoonster van Burgerbrug zet zich in al enige tijd in voor het project 'Vitaliteit voor land en plant'. Doel is om agrariërs op een meer natuurlijke manier het land te laten onderhouden. Onder meer door het spuiten van melk.

Er worden de komende jaren heel wat chemische middelen verboden, zo is de verwachting, waaronder het bekende Round Up. "De komende tien jaar staat er heel wat op het spel", zegt Irene Kramer. "Daarom willen we kijken wat we kunnen betekenen door het land op een meer natuurlijke manier te onderhouden. Het gaat om de gezondheid van de mens en om de kennisdeling. Zodat we weten wat we kunnen, ook zonder chemische stoffen."

Alternatieve manieren

Adri Neefjes uit Berkhout is één van de deelnemers aan het project. Hij is op een perceel in Grosthuizen net begonnen met het planten van bollen, voor de oogst van 2023.

"Er gaan geluiden dat het gebruik van chemie per 2030 flink verminderd moet worden. Dat zou betekenen dat we nog maar 7 keer een proef kunnen doen om wijsheid op te doen. En dus gaan we zoek naar alternatieve manieren om de graslaag te behandelen. Met een vrees bijvoorbeeld, of door een stukje van het gras te schaven. Zo hopen we evengoed een goede opbrengst voor de bollen te krijgen, zonder Round Up te gebruiken."

Vorig jaar deed hij ook al mee met de proef. "Toen heb ik eigenlijk geen verschil gemerkt. Maar 1 jaar is geen proef, dus we doen nu hetzelfde. Als we na dit jaar weer goede resultaten zien, dan is er wel reden om hier mee door te gaan. Minder chemie betekent een beter bodemleven. Hoe beter het bodemleven, hoe vitaler de plant, des te minder vatbaar is de bol voor ziektes."

Spuiten van melk

Eén van de alternatieve manieren is het spuiten van melk. Het gebruik van 10 liter, vermengd met 300 liter water, zou het bodemleven al verrijken. Kramer: "De bacteriën van de melk geven een boost aan het bodemleven. Daarnaast willen we dat de veehouder en bollenteler meer gaan samenwerken. Dus dat de veehouder alvast melk spuit, als hij weet dat de bollenteler eraan komt."

Kramer ziet alleen maar voordelen: "De veehouder heeft het gewoon in zijn melktank zitten. Dus voor weinig geld een goed resultaat."