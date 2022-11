Eindelijk structureel geld naar wildopvangcentra in de provincie

Goed nieuws voor alle opvangcentra voor wilde dieren in de provincie. Na jarenlange onzekerheid lijkt er nu eindelijk structurele steun te komen voor de centra. Dit naar aanleiding van een aangenomen voorstel van de Partij van de Dieren. Gemeenten en de wildopvangsector zullen hierover binnenkort in overleg gaan.

Wildopvangcentra in onze provincie kunnen het hoofd maar moeilijk boven water houden, omdat zij flink wat dieren moeten helpen, zonder enige steun van de overheid. Maar dit lijkt te gaan veranderen. "We zijn al gestopt met kippen en hanen omdat we daar geen ruimte voor hadden. Alle opvangcentra hebben geld nodig voor vernieuwing en verbetering, ook om te voldoen aan de wettelijke eisen. We hebben wel de zorgplicht over wilde dieren", vertelt Nina van Hest-Schouten, beheerder bij Wildopvang Krommenie.

'Belangrijke stap'

Partij voor de Dieren kwam gisteren met een voorstel waarmee de provincie de kar zal trekken. De provincie gaat namelijk proberen - door middel van structurele financiering - samen met gemeenten en de sector voor wilde dieren tot een oplossing te komen. Daarvoor gaat de provincie gemeenten en de sector aan tafel laten aanschuiven.

"We draaien nog steeds elk dubbeltje om. De energieprijs gaat omhoog en dat ondervinden wij ook. De voerprijs gaat ook omhoog. Daarnaast krijgen we de afgelopen jaren steeds meer dieren binnen. Naar verwachting gaan we dit jaar ook weer met 2,5 procent stijgen ten opzichte van vorig jaar", aldus Van Hest-Schouten.